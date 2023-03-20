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Сегодня, 12:02

Тарасова назвала нелогичными вопросы Загитовой о правилах турнира шоу-программ

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что вопросы Алины Загитовой к правилам турнира по шоу-программам кажутся нелогичными.

Загитова выступила в образе актрисы и певицы Мэрилин Монро. Позже спортсменка отметила непонимание приоритетов и правил при подготовке номера.

«В турнире шоу-программ важно все, каждый элемент идет в сумме с другим. Нет чего-то отдельно важного. Мне было все понятно, а Алина задает нелогичные вопросы. Как мне ее номер в образе Монро? Ну, ничего, симпатично», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

За свое выступление Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://rsport.ria.ru/20230320/tarasova-1859051636.html
Фигурное катание
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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