Тарасова назвала фигуриста Дикиджи спортсменом года

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», кого она считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Для меня спортсменом года является Владислав Дикиджи. У него сейчас отличная форма. Прошло несколько соревнований, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», — сказала Тарасова «СЭ».

20-летний Дикиджи на прошедшем чемпионате страны в Омске занял первое место. В текущем сезоне фигурист также победил на двух этапах «Гран-при России».