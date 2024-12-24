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Сегодня, 13:37

Тарасова назвала фигуриста Дикиджи спортсменом года

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ», кого она считает лучшим спортсменом 2024 года.

«Для меня спортсменом года является Владислав Дикиджи. У него сейчас отличная форма. Прошло несколько соревнований, в которых он победил. У них колоссальные результаты с тренером», — сказала Тарасова «СЭ».

20-летний Дикиджи на прошедшем чемпионате страны в Омске занял первое место. В текущем сезоне фигурист также победил на двух этапах «Гран-при России».

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
Татьяна Тарасова
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