Тарасова назвала безумием включение Петросян и Горбачевой в список «Миротворец»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала включение фигуристок Аделии Петросян и Алины Горбачевой в базу украинского сайта «Миротворец».

«Пусть они запомнят имена, которые в следующие четыре года будут побеждать. Они делают рекламу нашим спортсменам. Я считаю это безумием. Они давно в этот список включают разных людей, пусть продолжают. Зачем на них обращать внимание», — сказала Тарасова «СЭ».

В четверг в базу попали Петросян, будущая участница Олимпийских игр в Италии, и Горбачева, которая должна быть запасной на Играх. Ранее в списки были внесены Петр Гуменник, который также готовится выступить на Олимпиаде, и запасной Владислав Дикиджи.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Признанный в России экстремистским сайт «Миротворец» размещает данные о людях, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. В РФ он заблокирован.