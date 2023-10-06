Тарасова надеется, что совет ISU назовет конкретные сроки допуска российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассчитывает, что в решениях совета Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских спортсменов появится конкретная информация и конкретные даты по срокам допуска фигуристов к международным стартам.

«Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции? Нам нужны конкретные даты. А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде? Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Совет ISU состоится в Лозанне с 6 по 8 октября. На нем будет рассмотрен вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.