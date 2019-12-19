«Тарасова может оценивать кого угодно: Загитову, Губерниева и даже Йоханнеса Бе». Мнение Губерниева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» отметил, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вправе оценивать кого угодно.

— Татьяна Тарасова — уважаемый человек. И она имеет право на оценку деятельности кого угодно: Загитовой, Губерниева и даже Йоханнеса Бе, — сказал Губерниев. — Интернет-комментарии вообще не репрезетативны. Когда я читаю что-то в сети в свой адрес — улыбаюсь. Вы сами видели, что на каждом биатлонном этапе люди в очереди выстраиваются, чтобы со мной сфотографироваться.

Реальные люди ничего плохого никогда мне не говорят. Наоборот! Постоянно слышу: «Спасибо». Когда еду на автомобиле, часто просят остановиться, чтобы сделать селфи. Даже на пограничном контроле девочки просят коллег подменить их — и выходят сделать фото. А на «Новогоднем огоньке» поп-звезды благодарят за работу, спрашивают о последних новостях в биатлоне. Им реально интересно. Какие комментарии в интернете, о чем вы!

Мне пишут с Украины, из Таджикистана, Туркмении, Монголии. Недавно пришло сообщение: «Почему вы в репортажах говорите, что смотрят там-то и там-то, а Киргизию не упоминаете? Мы тоже любим биатлон». Вот на что люди обижаются! (Владимир Иванов)

Полностью интервью Губерниева здесь