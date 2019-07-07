Тарасова и Туктамышева на пляже во Флориде. Фото

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, поделилась фотографией с чемпионкой мира и Европы Елизаветой Туктамышевой. На ней спортсменки позируют на пляже во Флориде.

– Встретимся в любой точке мира, - написала Тарасова в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, что в новом сезоне основной тренировочной базой Тарасовой и Мозорова является спортивный центр в США, где работает их новый тренер Марина Зуева. Нина Мозер, которая тренировала дуэт ранее, продолжит работу с фигуристами и будет прилетать в Америку по согласованным графикам, как и Максим Траньков. Основную и постоянную работу со спортивной парой в этом сезоне будет делать Зуева.

Туктамышева находится во Флориде в рамках сбора вместе с другими фигуристами группы Алексея Мишина.