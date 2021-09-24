Тарасова и Морозов заменят Бойкову и Козловского на турнире Finlandia Trophy

В списке участников турнира Finlandia Trophy произошли изменения, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов заменят Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые на данный момент значатся в списке в качестве запасных.

Кроме того, на турнире, который состоится 6-10 октября в финском Эспоо, выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сегодня, 24 сентября, Тарасова и Морозов выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани.