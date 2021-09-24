Тарасова и Морозов заменят Бойкову и Козловского на турнире Finlandia Trophy
17:45
В списке участников турнира Finlandia Trophy произошли изменения, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов заменят Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые на данный момент значатся в списке в качестве запасных.
Кроме того, на турнире, который состоится 6-10 октября в финском Эспоо, выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Сегодня, 24 сентября, Тарасова и Морозов выступят на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Дополнительная информация:
Читайте также
Спортсменка заставила извиниться за сексистский показ ее выступления. Оператор навел камеру на ее ягодицы
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекордсменом
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю