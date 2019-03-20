Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, установив мировой рекорд

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Они набрали 81,21 балла и обновили мировой рекорд.
Clean performance, strong and almost perfect choreo. Good job 👏🏽 #Tarasova #Morozov #TeamRussia 🇷🇺#WorldFigure pic.twitter.com/SlQJLidjEB– Chio Gutiérrez (@sweetcinnamon07) 20 марта 2019 г.
Второе место после короткой программы занимают китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун (79,24), а замыкают тройку их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51).
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт идут четвертыми (73,96), а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестыми (69,99).
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 81,21
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 79,24
3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 75,51
4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 73,96
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 73,08
6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 69,99
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Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/world/2018-2019/events/2301_21_2/