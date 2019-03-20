Тарасова и Морозов выиграли короткую программу, установив мировой рекорд

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали лучший результат в короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию. Они набрали 81,21 балла и обновили мировой рекорд.

Второе место после короткой программы занимают китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун (79,24), а замыкают тройку их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51).

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт идут четвертыми (73,96), а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестыми (69,99).

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 81,21

2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) - 79,24

3. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 75,51

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 73,96

5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) - 73,08

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) - 69,99