Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Кубке Первого канала

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на Кубке Первого канала. Дуэт, представляющий команду Алины Загитовой, набрал 83,61 балла.

Второе и третье место заняли представители команды Евгении Медведевой — Анастасия Мишина/Александр Галлямов (80,24) и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (77,80).

Еще одна пара из команды Загитовой — Дарья Павлюченкова и Денис Ходыкин — заняли четвертую строчку (75,73).

После трех видов команда Медведевой выигрывает у команды Загитовой со счетом 689,63 — 677,43.