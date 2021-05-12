Тарасова и Морозов рассказали о переходе в группу Тутберидзе

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов в интервью Первому каналу рассказали, как произошел переход в группу Этери Тутберидзе.

Морозов: «Нас пригласили в шоу еще до чемпионата мира, в тур на какое-то небольшое количество городов. Свой старый показательный номер мы закатали до дыр, уже два сезона. В Стокгольме мы пришли к тому, что Глейхенгауз сделает нам показательную программу. Единственное: в Москве у нас своего льда нет, тренироваться нам по факту негде в этом сезоне было. Где-то все время перебивались, своей площадки стабильной не было. Получилось так, что ставили номер здесь, в Москве, в «Хрустальном». Сделали показательный и попросились немножко тоже — перед шоу все-таки раскатываться, тренироваться, потому что с листа залетать в шоу сложновато.

И плюс у нас были обсуждения с Максимом (Траньковым), как еще, где кататься, потому что реально с этим были проблемы. Не знаю, как так мысль пришла попроситься в группу к Этери Георгиевне, чтоб она помогла нам, как тренер, как главный тренер. Дала нам лед и возможность готовиться в Москве, тренироваться. Мы подошли к ней вдвоем. Она, наверное, была немножко не готова. С чего бы это вдруг? Но она сказала, что хочет помочь. Не дословно, но он так сказала.

Поэтому начались какие-то обсуждения, как это сделать, как это возможно. До сих пор это тянется, решается очень многое со льдом, подготовкой и планами. На тот момент это было авантюрой, наверное. Но это осознанный выбор. Нам очень нравится, как она подходит к тренировкам, как она тренирует спортсменов, какой подход и как тут все устроено и организовано. мы видим для себя здесь очень хорошую перспективу.

Она нам поможет в тех местах, где у нас есть некие проблемы, сбои, локализует. Я надеюсь, что у нас получится очень хороший результат, потому что эта команда всегда работает на стопроцентный результат. Здесь нужно отдаваться по максимуму. Мы узнали ее только с лучшей стороны. Кто-то говорит, что она не так общается или еще что-то... Но это все вообще не так, когда видишь вживую. Нам очень нравится. Все это сказки и слухи, что там рассказывают. Слушать их не нужно».

Тарасова: «Мы подошли вместе, спросили. Конечно, были сомнения, страх по поводу того, что ответят. Но очень обрадовала ее реакция, как она восприняла этот вопрос и что ответила. Согласна с Вовой, что были какие-то слухи, но видя, как она общается на тех же шоу, заботится о своих девочках, ты совсем меняешь свое мнение, словно мир перевернулся. По рассказам одно, а ты видишь и чувствуешь совсем другое».

Тарасова и Морозов — серебряные призеры Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратные серебряные (2018, 2019) и бронзовые (2017) призеры чемпионата мира, победители (2016) и бронзовые призеры (2018) финала Гран-при, двукратные чемпионы Европы (2017, 2018), двукратные серебряные (2019, 2020) и двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы (2015, 2016), серебряные призеры зимней Универсиады в 2013 году.