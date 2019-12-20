Тарасова и Морозов: «Просто нужно время для упорных тренировок»

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказала об изменениях в тренировочном процессе. Они отметили, что больше стали заниматься хореографией и скольжением.

Напомним, что в новом сезоне основной тренировочной базой пары стал спортивный центр в США, где работает их новый тренер Марина Зуева. Нина Мозер, которая тренировала дуэт ранее, продолжает работу с фигуристами по согласованным графикам, как и Максим Траньков. Основную и постоянную работу с Тарасовой и Морозовым в этом сезоне делает Зуева.

Серебряные призеры командного олимпийского турнира в Пхенчхане до игр Игр-2018 тренировались в группе Мозер, летом минувшего года пара начала сотрудничество с Траньковым.

— Вы с нынешнего сезона работаете с новым тренером — Мариной Зуевой, живете в новой стране — США. Перемены всегда связаны с некими разочарованиями, через которые приходится проходить. Как вы с ними боретесь?

Морозов: Разочарований у нас никаких нет, мы прекрасно понимаем, как все должно происходить у нас в этом сезоне. Предвидели все и ожидали. Не так просто переехать в другую страну, поменять образ жизни, систему тренировок, тренера. Вообще все поменять. Надо просто привыкнуть, но на это уйдет какое-то время.

Пытаемся справляться, но получалось в первой половине сезона пока не все. При этом что-то выходит гораздо лучше, чем раньше, и регресса никакого нет, это самое главное. Просто нужно время для упорных тренировок, — сказал Морозов в интервью «РИА Новости».

— На этапах «Гран-при» в Канаде и России у вас были проблемы с прыжками. Это случайность или следствие того, что сейчас вы больше работаете над другими вещами? Ваш тренер Марина Зуева говорила, что вы много занимаетесь презентацией, подачей программ.

Тарасова: Я бы не сказала, что мы стали меньше времени уделять технике. Как и в Москве работали над техникой, так и сейчас работаем. Просто больше стали заниматься хореографией и скольжением.

Морозов: Сложно все вместе совместить. Раньше у нас, скажем так, было много пустых мест — между элементами, условно говоря, взялись за ручки и поехали. Сейчас пустые места заполнены переходами, «фишками», новыми находками. Понятно, что все элементы мы тоже стараемся делать максимально интересными. Все поддержки мы делаем со сложными вариациями и переходами. У нас нет ни одной поддержки в произвольной программе в классическом виде. Ушли от этого и очень далеко. Возвращаться к простому не хотим.

Да, где-то сложно нам мириться с тем, что все получают четвертые уровни, но кто-то за простые вариации, а мы за оригинальные. И что компоненты ставят не такие высокие. Действительно, мы допускаем ошибки, но при этом стараемся не терять образа программ, сюжета. Это, слава богу, получается. В общем, сложные программы у нас, и их надо вкатать. На «Гран-при» у нас была еще сыровата произвольная программа, стопроцентной готовности не было.