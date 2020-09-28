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Тарасова и Морозов пропустят второй этап Кубка России в Москве

19:27
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Об этом сообщил тренер пары Максим Траньков.

В начале сентября Морозов заразился коронавирусом. Пара также пропустила контрольные прокаты и первый этап Кубка России.

— Ко второму этапу Кубка России ребята подготовиться никак не успевают. Они могут попасть только на последний этап — пятый, он тоже пройдет в Москве А дальше посмотрим, возможно, в зачет пойдет выступление на этапе Гран-при в США, — приводит ТАСС слова Транькова.

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