Тарасова и Морозов пропустят второй этап Кубка России в Москве

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Об этом сообщил тренер пары Максим Траньков.

В начале сентября Морозов заразился коронавирусом. Пара также пропустила контрольные прокаты и первый этап Кубка России.

— Ко второму этапу Кубка России ребята подготовиться никак не успевают. Они могут попасть только на последний этап — пятый, он тоже пройдет в Москве А дальше посмотрим, возможно, в зачет пойдет выступление на этапе Гран-при в США, — приводит ТАСС слова Транькова.