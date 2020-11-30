Тарасова и Морозов пропустят пятый этап Кубка России

Серебряные призеры Олимпиады-2018 Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят пятый этап Кубка России, сообщает ТАСС со ссылкой на тренера спортивной пары Максима Транькова.

«Пятый этап Кубка России Тарасова и Морозов пропускают по болезни. После этапа Кубка России в Казани Евгения перенесла воспаление легких. Сегодня они возвращаются к тренировкам», — сообщил Траньков.

Пятый этап Кубка России пройдет в Москве с 5 по 8 декабря.