Тарасова и Морозов прибыли в Москву из США и находятся на карантине

Трехкратный призер чемпионатов мира в парном катании Евгения Тарасова заявила, что она и ее партнер Владимир Морозов находятся на двухнедельном карантине. Российские фигуристы вернулись из США, где они тренируются на постоянной основе у тренера Марины Зуевой, в Москву.

— Мы вернулись в Москву из США в воскресенье и находимся на добровольном карантине, — цитирует РИА «Новости» Тарасову.

В марте пара должна была выступить на чемпионате мира в Монреале, который был отменен из-за коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 207 518 человек. Умерших — 8 248, выздоровевших — 82 104. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.