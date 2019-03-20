Тарасова и Морозов предпоследними выйдут на лед в произвольной программе на ЧМ

С 19 по 24 марта 2019 года в японской Сайтаме проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

В четверг, 21 марта, произвольную программу представят спортивные пары. В этом виде у сборной России выступают три дуэта – Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

После короткой программы лидируют Тарасова и Морозов, которые набрали 81,21 балла и обновили мировой рекорд. Второе место занимают китайцы Суй Вэнцзин и Хань Цун (79,24), замыкают тройку их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51). Забияко и Энберт идут четвертыми (73,96), а Бойкова и Козловский - шестыми (69,99). Действующие чемпионы Европы Ванесса Джеймс и Морган Сипре заняли лишь седьмое место, допустив падение в своем прокате (68,67).

Порядок выступления фигуристов сборной России в короткой программе в парном катании:



Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 15-й стартовый номер из 19 (четвертая, последняя пара в четвертой разминке)



Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 18-й стартовый номер (третья пара в пятой, заключительной разминке)



Наталья Забияко – Александр Энберт – 17-й стартовый номер (вторая пара в пятой, заключительной разминке)

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