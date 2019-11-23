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Тарасова и Морозов не вышли в финал «Гран-при»

10:05

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при». В общем зачете они заняли седьмое место и будут первыми запасными.

В финале выступят китайцы Суй Вэнцзин/Хань Цун и Пэн Чэн/ Цзинь Ян, россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро.

Финал «Гран-при» пройдет в Турине 5-8 декабря.

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/ratings/2019-2020/21_-1/

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