Тарасова и Морозов не вышли в финал «Гран-при»

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов не вышли в финал «Гран-при». В общем зачете они заняли седьмое место и будут первыми запасными.

В финале выступят китайцы Суй Вэнцзин/Хань Цун и Пэн Чэн/ Цзинь Ян, россияне Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, а также канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро.

Финал «Гран-при» пройдет в Турине 5-8 декабря.