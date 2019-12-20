Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказала о своих программах в текущем сезоне. Они отметили, что для них текущие постановки являются самыми сложными в карьере.

В текущем сезоне дуэт не смог выйти в финал «Гран-при». В общем зачете они заняли седьмое место и были лишь первыми запасными.

— Можете сказать, что сейчас у вас самые интересные программы в карьере?

Тарасова: Наверное, пока они для нас самые сложные, — приводит «РИА Новости» слова спортсменки.

Морозов: Произвольная у нас точно самая интересная из всех, что были раньше. Короткие у нас были хорошие. Олимпийская была хорошая, предолимпийская была хорошая. Но в этом году лучше. (Улыбается)

— «Болеро» Равеля, музыка вашей короткой программы, считается легендарной в фигурном катании. Как получилось, что вы ее выбрали?

Тарасова: Когда мы приехали во Флориду, Марина Олеговна сказала: «Надо решать по поводу музыки, давайте, включайте на льду то, что сами выбирали». Мы начали включать, и после этого она нас подозвала и говорит: «Ребята, а «Болеро» хотите?» Мы с Вовой переглянулись и говорим: «Да, хотим». Причем нам эта музыка нравилась давно, но мы не были уверены, что сможем откатать под нее. А тут все сложилось — и она предложила, и мы хотели.

— Когда вы впервые встретились с Зуевой, расскажите, если не секрет, о чем говорили — о каких целях, спортивных и творческих?

Морозов: Спортивные цели, думаю, и так всем понятны. Нам нужны две медали, которых у нас нет — золото чемпионата мира и Олимпийских игр. Об этом говорили сразу. Для достижения этих целей нам нужно создать свое лицо, свой образ, свой имидж. Над этим сейчас и работаем.

— Про то, что все это придет не сразу, тоже тогда говорили?

Морозов: И тогда об этом говорили, и сейчас это она тоже говорит. У нас свой путь. Да, не все сразу получается, потому что никогда этим не занимались. А в фигурном катании, наверное, самое сложное — научиться кататься.