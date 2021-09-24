Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани

Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани.

Спортсмены набрали 79,66 балла по итогам соревнований. Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (70,28), на третьей строчке — Карина Акопова и Никита Рахманин (69,50).

Произвольная программа состоится завтра, 25 сентября.

Кубок России, 1-й этап (Сызрань)

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 79,66

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 70,28

3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 69,50

4. Алина Соловьева/Елисей Иванов — 66,51

5. Дарья Бояринцева/Максим Шагалов — 64,03