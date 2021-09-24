Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани
20:47
Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в парном катании после короткой программы на этапе Кубка России в Сызрани.
Спортсмены набрали 79,66 балла по итогам соревнований. Второе место заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (70,28), на третьей строчке — Карина Акопова и Никита Рахманин (69,50).
Произвольная программа состоится завтра, 25 сентября.
Кубок России, 1-й этап (Сызрань)
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 79,66
2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев — 70,28
3. Карина Акопова/Никита Рахманин — 69,50
4. Алина Соловьева/Елисей Иванов — 66,51
5. Дарья Бояринцева/Максим Шагалов — 64,03
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