Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России

После короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в соревнованиях пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 80,65 балла.

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,48 балла). На третьем месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (77,01).

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01

4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69