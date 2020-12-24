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Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России

24 декабря. Челябинск. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Ксения Нуртдинова.
24 декабря. Челябинск. Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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После короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в соревнованиях пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 80,65 балла.

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,48 балла). На третьем месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (77,01).

Челябинск

Чемпионат России

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01

4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51

5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69

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