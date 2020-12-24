Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на чемпионате России
После короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске в соревнованиях пар лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они набрали 80,65 балла.
Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,48 балла). На третьем месте Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (77,01).
Челябинск
Чемпионат России
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 80,65
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,48
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 77,01
4. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 74,51
5. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 73,25
6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 68,69
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