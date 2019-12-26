Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России. Они получили за свой прокат 83,91 балла.

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они показали лучший результат сезона, набрав 80,39 балла.

Тройку замкнула Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 76,13 балла.

Фигурное катание

Красноярск (Россия)

Чемпионат России

Пары

Короткая программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 83,91

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,39

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 76,13

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 72,83

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 71,51

6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 70,67

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции