Тарасова и Морозов — лидеры после короткой программы на чемпионате России, Бойкова и Козловский — вторые
Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России. Они получили за свой прокат 83,91 балла.
Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они показали лучший результат сезона, набрав 80,39 балла.
Тройку замкнула Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 76,13 балла.
Фигурное катание
Красноярск (Россия)
Чемпионат России
Пары
Короткая программа
1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 83,91
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 80,39
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 76,13
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 72,83
5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 71,51
6. Алина Пепелева/Роман Плешков (Россия) — 70,67
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