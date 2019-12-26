Тарасова и Морозов: «Грамотно использовали паузу из-за пропуска финала «Гран-при»

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали, как им удалось установить неофициальный мировой рекорд на чемпионате России в короткой программе (83,91 балла).

Морозов: Мы довольны больше ощущениями, чем цифрами. Я за цифрами особо не гоняюсь.

Тарасова: Но такой результат придает уверенность, конечно.

Морозов: Мы в последнее время много работали, над элементами, изменили последовательность элементов в короткой программе.

Тарасова: Возможно, пауза из-за пропуска финала «Гран-при» пошла на пользу, но вообще пауза в середине сезона — это не очень хорошо.

Морозов: Мы просто грамотно ее использовали. Однозначно стало комфортнее, катится легче. (Дмитрий Кузнецов)

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