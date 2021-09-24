Тарасова: «Фигуристу Кондратюку остается только доказать свое право на участие в Олимпиаде»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результат россиянина Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy.

«Будут чемпионат России, чемпионат Европы, этап Гран-при, и он станет доказывать, что может выступить на Олимпиаде. Мальчик молодец, хочется поздравить его и его тренера с очень большим и нужным успехом. Теперь ему нужно дальше работать и тренироваться», — цитирует Тарасову ТАСС.

Третье место 18-летнего спортсмена на соревнованиях гарантировало России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.