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Тарасова: «Фигуристу Кондратюку остается только доказать свое право на участие в Олимпиаде»

21:19
Татьяна Тарасова. Фото AFP
Татьяна Тарасова. Фото AFP
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результат россиянина Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy.

«Будут чемпионат России, чемпионат Европы, этап Гран-при, и он станет доказывать, что может выступить на Олимпиаде. Мальчик молодец, хочется поздравить его и его тренера с очень большим и нужным успехом. Теперь ему нужно дальше работать и тренироваться», — цитирует Тарасову ТАСС.

Третье место 18-летнего спортсмена на соревнованиях гарантировало России третью олимпийскую лицензию в мужском одиночном катании на Игры 2022 года в Пекине.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12502537

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Виктория Кравченко все материалы автора

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