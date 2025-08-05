Тарасова эмоционально высказалась о смерти Гришина: «Я никогда его не забуду»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на смерть комментатора Александра Гришина.

«Мы комментировали фигурное катание вместе с ним несколько лет. Я никогда это не забуду. Очень благодарна ему за время, проверенное вместе. Я любила его за профессионализм. За то, что он очень много знает. И знает детали фигурного катания. Разбирается в нем. Дружит с тренерами, со спортсменами. Он был очень важным человеком. И мы долго такого не найдем. Я любила его комментарии. Соболезнования маме, жене и маленькому ребенку», — сказала Тарасова «СЭ».

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, а также работал на нескольких Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы по футболу.