Тарасова эмоционально отреагировала на смерть Александра Горшкова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала для «СЭ» на информацию о смерти президента ФФКР Александра Горшкова.
«Я знала его всю жизнь... И вся эта жизнь прошла вместе» , — сказала Тарасова «СЭ».
17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.
Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.
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