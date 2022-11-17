Тарасова эмоционально отреагировала на смерть Александра Горшкова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала для «СЭ» на информацию о смерти президента ФФКР Александра Горшкова.

«Я знала его всю жизнь... И вся эта жизнь прошла вместе» , — сказала Тарасова «СЭ».

17 ноября стало известно о смерти Горшкова. Ему было 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

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