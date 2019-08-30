Тарасова душевно поздравила Москвина с юбилеем

Известный тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram поздравила c 90-летием своего коллегу одного из самых знаменитых и уважаемых тренеров в отечественном фигурном катании Игоря Москвина.

— Игорь Борисович, дорогой наш! — написала Тарасов. — С юбилеем! Здоровья вам! Спасибо за долгий, трудный, великолепный труд и творчество. Вы, ваша семья всегда были примером для меня в работе, в верности нашему спорту. Сколько спортсменов говорят вам сейчас спасибо. Тамаре огромный привет.

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