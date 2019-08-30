Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

Тарасова душевно поздравила Москвина с юбилеем

16:16
Теги:

Известный тренер Татьяна Тарасова в своем Instagram поздравила c 90-летием своего коллегу одного из самых знаменитых и уважаемых тренеров в отечественном фигурном катании Игоря Москвина.

— Игорь Борисович, дорогой наш! — написала Тарасов. — С юбилеем! Здоровья вам! Спасибо за долгий, трудный, великолепный труд и творчество. Вы, ваша семья всегда были примером для меня в работе, в верности нашему спорту. Сколько спортсменов говорят вам сейчас спасибо. Тамаре огромный привет.

«Он первый пригласил на тренировку хореографа». Игорю Москвину — 90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир