Тарасова допускает возвращение к тренерской работе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова допускает, что вернется к работе тренера, сообщает ТАСС. 72-летний специалист последние годы выступает только в качестве консультанта.

- Да, так сложилась моя жизнь, - сказала Тарасова. - Видимо, кто-то решил, что я в этом уже не пригожусь, и мои знания теперь не нужны. А это моя основная работа, очень тяжело это переживала.

Если меня позовут - я пойду. В тот же день.

Я вижу много талантливых фигуристов, но пока высказываться на эту тему не буду. Только скажу, что нужна правильная точечная работа. Есть у тебя выдающийся спортсмен, с которым ты можешь пройти от юношеского разряда до заслуженного мастера спорта, надо его вести за собой, и работать только с ним, и не отвлекаться.