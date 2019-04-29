Бронзовый призер финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасия Тараканова рассказала, что активно ищет себе спонсора. Недавно фигуристка ушла из академии Евгения Плющенко.

– Всем добрый день! Большое спасибо за слова поддержки, которые вы прислали в мой адрес в то время, когда я переходила к Светлане Пановой. Есть хорошая новость – она согласилась меня взять к себе в группу. Этот сезон закончился, и все мысли сейчас о сезоне следующем. Идет активный поиск музыки на следующие программы. Если у кого-нибудь если предложения и варианты, пишите мне, буду благодарна за вашу помощь. Также я активно ищу себе спонсора – мой прежний спонсор остался на прошлом катке. Если кто поможет, буду очень благодарна, – сказала Тараканова.

Напомним, Тараканова сначала тренировалась у Светланы Пановой. Затем она перешла в группу Этери Тутберидзе, а позже ушла в академию Плющенко.

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