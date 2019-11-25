Тараканова победила на пятом этапе Кубка России

15-летняя Анастасия Тараканова стала победительницей пятого этапа Кубка России, проходившего в Москве, получив по сумму двух прокатов 209,04 балла. Второй стала лидировавшая после короткой программы 19-летняя Серафима Саханович.

Тараканова сначала тренировалась у Светланы Пановой. Затем она перешла в группу Этери Тутберидзе, после которой ушла в академию Плющенко, а затем снова вернулась к Пановой. В сезоне-2019/20 приняла участие в двух этапах серии юниорского «Гран-при». Дважды став там третьей, она не смогла отобраться в Финал серии.