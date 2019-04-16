Тараканова - о словах Плющенко: "Меня никто не выгонял. Зачем он так!"

Бронзовый призер финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасия Тараканова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко об ее уходе. Фигуристка заявила, что ее никто не выгонял, и ей обидно читать подобные слова.

Плющенко ранее сообщил, что Тараканова покинула его академию из-за постоянных психологических срывов.

- Да, не хотела я никак коментировать свой переход и родители запретили выходить в соц. сети, отвечать на вопросы. Но вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича и очень сильно расстроилась! Меня никто не выгонял. Зачем он так! Я же его очень сильно уважаю, как спортсмена, он достиг таких высот, о которых можно только мечтать! Он мне очень сильно помог, когда взял меня в академию, дал возможность продолжать заниматся ф.к. Он даже нашел спонсора, который оплачивал мои занятия. Причина моего перехода совсем не та что Евгений Викторович назвал... Мы долго обсуждали и разговаривали, с руководством и с моим тренером Ксенией Семеновной что времени льда в неделю почти в 2 раза меньше, чем у моих соперниц, группа переполнена. Да и к самой площадке, она очень маленькая, я так и не привыкла, мне стандартной-то не хватало. Обещали еще в феврале другой лед, но так и не случилось. Я в академии начала изучать четверные прыжки и тройной аксель. У меня порой неплохо получалось, правда нестабильно, я бывало расстраивалась, но это не было каким-то криминалом, наоборот меня все очень поддерживали. У меня очень хорошо шли прыжки после занятий на удочке с Амиром Рафаэловичем, но почему-то ему редко давали меня, а с другими я получала травмы. На тренировках бывает всякое, и слезы и травмы. И я не исключение. Очень обидно читать такой коментарий, ведь в психологическом плане, все отмечают,что за последнии год я повзрослела и станавлюсь другой. Думаю Евгений Викторович просто озвучил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я все равно его очень уважаю, и желаю больших успехов!

Р.С Перейти Мы решили ещё в Марте, я подошла к Ксении Семеновне и сказала, она меня поняла и поддержала, сказала иди подумай, как приедет из отпуска Евгений Викторович придешь. Так мы и сделали.Когда он приехал мы с мамой с цветами пришли,а Евгений Викторович когда меня увидел с цветами, сразу всё понял, он по доброму пожелал мне удачи! Простите меня Евгений Викторович, если я Вас чем то обидела, Вы мне очень много всего дали, я у Вас старалась как могла!!!

Почему я вернулась к Светлане Владимировне я здесь коментировать не буду, - написала Тараканова в своем Инстаграме.

Напомним, Тараканова сначала тренировалась у Светланы Пановой. Затем она перешла в группу Этери Тутберидзе, а позже ушла в академию Плющенко.

"Она постоянно ревела". Плющенко рассказал об истериках Таракановой

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