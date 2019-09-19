Тараканова лидирует после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в Польше. Она обошла американку Лью на 4 балла
16:27
Российская фигуристка Анастасия Тараканова занимает первое место после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в польском Гданьске, набрав 68,14 балла.
Еще одна россиянка Виктория Васильева расположилась на третьем месте с 67,52 балла, а американка Алиса Лью — на четвертом, у нее 64,11 балла.
Девушки покажут произвольные программы в пятницу 20 сентября, начиная с 17.10.
? The current Standings for the Junior Ladies after the Short Program at the Junior Grand Prix of Gdansk, Poland!— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) September 19, 2019
? Full results here: https://t.co/qRydpOR13v
#? #JGPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/zPBIOVml1J