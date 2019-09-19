Тараканова лидирует после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в Польше. Она обошла американку Лью на 4 балла

Российская фигуристка Анастасия Тараканова занимает первое место после короткой программы на юниорском этапе «Гран-при» в польском Гданьске, набрав 68,14 балла.

Еще одна россиянка Виктория Васильева расположилась на третьем месте с 67,52 балла, а американка Алиса Лью — на четвертом, у нее 64,11 балла.

Девушки покажут произвольные программы в пятницу 20 сентября, начиная с 17.10.