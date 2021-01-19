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Танцоры на льду Шевченко и Еременко выступят на командном турнире в Москве

18:27

Тренер Ирина Жук сообщила, что танцоров на льду Софью Шевченко и Игоря Еременко пригласили на командный турнир, который пройдет в Москве с 5 по 7 февраля.

«Софья и Игорь получили приглашение на старт — они просто счастливы, сейчас готовятся к турниру вместе с Сашей (Степановой) и Иваном (Букиным). Для ребят очень важно, что у них появилась еще одна возможность стартовать в этом сезоне», — цитирует Жук ТАСС.

Шевченко и Еременко на чемпионате России в Челябинске заняли 4-е место. Первыми стали Степанова и Букин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10497109

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