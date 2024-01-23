Танцевальный дуэт Воробьевой и Цымбалова перешел от Крыловой в группу Линичук

Фигурист Георгий Цымбалов сообщил, что они вместе с партнершей Ярославой Воробьевой покинули тренерский штаб Анжелики Крыловой.

«Мы с Ярославой третьего января приступили к тренировкам в группе Натальи Владимировны Линичук. Мы очень благодарны Анжелике Алексеевне Крыловой за совместную работу, но мы решили двигаться дальше», — приводит ТАСС слова Цымбалова.

В декабре 2023 года стало известно, что Наталья Линичук стала руководителем направления танцев на льду в новом филиале академии «Ангелы Плющенко» в Москве. Линичук тренировала олимпийских чемпионов Татьяну Навку и Романа Костомарова, двукратных чемпионов мира Албену Денкову и Максима Ставиского, а также Илью Авербуха, который выступал в паре с Ириной Лобачевой и Мариной Анисиной.

Воробьева и Цымбалов в этом сезоне приняли участие в двух этапах юниорского «Гран-при России», на которых стали седьмыми и восьмыми соответственно.