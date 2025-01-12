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Сегодня, 13:30

Танцевальный дуэт Хаврониной и Нарижного может пропустить конец сезона

Алина Савинова
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Денис Самохин, тренер танцоров Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного, сообщил, что фигуристы могут пропустить конец сезона из-за травмы партнера.

«На данный момент мы занимаемся лечением колена Дэвида, и сейчас нам предстоит решение либо о продолжении сезона, либо о более углубленном лечении. Проще говоря — операции. Если второй вариант, то вся оставшаяся часть сезона у ребят вылетит — и финал Гран-при, и Кубок Первого канала», — цитирует Самохина ТАСС.

Хавронина и Нарижный завоевали бронзовые медали на чемпионате России в Омске, однако позже снялись с показательных выступлений.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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