Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:23

Танцевальный дуэт фигуристов Кузнецовой и Колосовского распался

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Екатерина Кузнецова и Александр Колосовский.
Фото Global Look Press

Президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев сообщил, что танцевальный дуэт российской фигуристки Екатерины Кузнецовой и украинца Александра Колосовского распался.

«Пара Кузнецова и Колосовский распалась. Колосовский, гражданин Украины, уехал тренироваться в США. Екатерина пока в поиске партнера», — цитирует Нагиева ТАСС.

Дуэт был образован в июле 2020 года. Они выступали за сборную Азербайджана.

Источник: https://tass.ru/sport/16818029
0
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
Костомаров остается в тяжелом состоянии. Он в медикаментозной коме
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чайковская заявила, что зарубежные страны планируют заимствовать российскую идею прыжкового турнира
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости