Танцевальный дуэт фигуристов Кузнецовой и Колосовского распался
Президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев сообщил, что танцевальный дуэт российской фигуристки Екатерины Кузнецовой и украинца Александра Колосовского распался.
«Пара Кузнецова и Колосовский распалась. Колосовский, гражданин Украины, уехал тренироваться в США. Екатерина пока в поиске партнера», — цитирует Нагиева ТАСС.
Дуэт был образован в июле 2020 года. Они выступали за сборную Азербайджана.
Источник: https://tass.ru/sport/16818029
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