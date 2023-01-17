Танцевальный дуэт фигуристов Кузнецовой и Колосовского распался

Президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Фуад Нагиев сообщил, что танцевальный дуэт российской фигуристки Екатерины Кузнецовой и украинца Александра Колосовского распался.

«Пара Кузнецова и Колосовский распалась. Колосовский, гражданин Украины, уехал тренироваться в США. Екатерина пока в поиске партнера», — цитирует Нагиева ТАСС.

Дуэт был образован в июле 2020 года. Они выступали за сборную Азербайджана.