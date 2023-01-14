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Сегодня, 13:22

Танцевальный дуэт фигуристов Хаврониной и Чиризано распался

Виктория Кравченко
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Танцевальный дуэт фигуристов Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано распался. В последний раз пара вместе каталась на чемпионате России в Красноярске. После ритм-танца фигуристы снялись с турнира.

«Ира и Дарио больше не катаются. Дарио был намерен продолжать сотрудничество, Ирина — нет», — сообщил ТАСС источник.

Хавронина и Чиризано являются победителями первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и Гданьске.

Источник: https://tass.ru/sport/16799621
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