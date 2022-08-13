Тамара Москвина рассказала о короткой программе Бойковой и Козловского под Hit The Road Jack

Российский тренер Тамара Москвина рассказала о новой короткой программе своих учеников, пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Фигуристы выступили с новой постановкой на мастер-классе Москвиной в Санкт-Петербурге.

Программа поставлена под песню американского исполнителя Рэя Чарльза «Hit The Road Jack».

«Они откатали свою новую программу под музыку Рэя Чарльза, данную композицию выбирали они, [хореографы] Артур Минчук и Николай Морошкин, а я одобрила. Так как программа сделана на большую площадку, а здесь площадка маленькая, им пришлось катать с оглядкой на борта. Местами было не развернуться. В целом я довольна».

«Что касается Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, то определенность по их программе есть, но готовности нет», — сказала Москвина ТАСС.

20-летняя Бойкова и 22-летний Козловский — чемпионы России-2020, бронзовые призеры чемпионата мира 2021 года, чемпионы Европы-2020.

На прошедших в Пекине Олимпийскиих играх-2022 пара заняла четвертое место.