Москвина о критике судейства на Олимпиаде Козловским: «В Пекине судили люди, которых поставила Тутберидзе или я?»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина в интервью «СЭ» прокомментировала критику судейства пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский в прошедшем сезоне. После выступления на Олимпиаде фигуристы возмутились своими оценками и других российских пар.

— Встречал мнения болельщиков, что Бойкову и Козловского придерживали в прошедшем сезоне. Да и сам Дмитрий критиковал судейство на Олимпиаде.

— А на Олимпиаде кто судил? Болельщики Тарасовой/Морозова? Или Мишиной/Галлямова? Может быть, судьи, которых поставила Тутберидзе? Москвина? Нет, судьи ISU. Дайте мне распечатку расследования, в котором утверждается и доказывается, что Тутберидзе или я субсидировала тех или иных судей. Бред же. Но фигурное катание, это правда — вид спорта с субъективной оценкой с массой других факторов, формирующих результат.

— На «Гран-при России» года три назад вы эмоционально реагировали на прокаты Бойковой/Козловского, прямо подпрыгнули, я помню. А в последнее время стали заметно сдержаннее.

— Раньше у нас с Артуром Минчуком была одна пара. Теперь две, которые действительно очень близки по мастерству. У меня нет особого пристрастия ни к одной паре. А во время прокатов я показываю самообладание, а не эмоциональное отношение к паре. Публика смотрит на спортсменов, а не на то, как Москвина реагирует на их выступления.

Полностью интервью с Тамарой Москвиной читайте в ближайшее время на сайте «СЭ».