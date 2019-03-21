Тамара Москвина: "Бойковой и Козловскому нужно сформировать свой стиль"

Тренер Тамара Москвина призналась, что не волновалась за прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. На дебютном чемпионате мира в Сайтаме ее подопечные заняли шестое место.

- Прокатались безошибочно, не пошли по пути тех, кто выступал до них, - цитирует Москвину ТАСС. - Я спокойна - мой пульс десять ударов в десять секунд, хотя первый раз в первый класс, это достаточно сложно. Мы горды, что они не подвели нашу школу.

Люди есть люди, голова спортсмена - черный ящик, никогда не знаешь, что оттуда может появиться, но мы стараемся предусмотреть все случайности. Сейчас им надо сформировать свой стиль, чтобы пара отличалась, чтобы их фамилии - Бойкова и Козловский все произносили безошибочно. Сейчас нам нужно создать такие программы, такой внешний вид, такую уверенность, чтобы публика их хотя бы в своих мыслях видела на пьедестале Олимпийских игр.

Мы не однобокие - мы следим за трендами в музыке, в хореографии, в стилях, в костюмах. Постараемся, чтобы то, что мы делаем, было и современно, и показывало бы лицо этой пары. У ребят есть свои предпочтения, но они стараются слушать тренеров - у нас все-таки больше опыта.

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