Талалайкина заявила, что не общается с Нугумановой после конфликта фигуристок

Фигуристка Мария Талалайкина призналась, что не общается с бывшей подругой Елизаветой Нугумановой после конфликта, который произошел между спортсменками.

«Общаюсь ли с Нугумановой? Нет. Вообще никак. Я вообще такой человек, который помнит почему-то только хорошее, даже если ему делали плохое. Это тоже плохо, на самом деле. Я вся такая открытая, а в любой момент мне могут сделать плохое. Надо быть с этим аккуратнее», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

В прошлом году Талалайкина обвинила Нугуманову в хайпе на теме унижений от бывшего тренера Евгения Рукавицына. В ответ Елизавета обвинила бывшую лучшую подругу в предательстве.