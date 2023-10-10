Талалайкина рассказала, было ли к ней предвзятое отношение в Италии из-за ее национальности

Российская фигуристка Мария Талалайкина рассказала, было ли к ней предвзятое отношение в Италии из-за ее национальности.

«Не гнобили ли меня, что я русская? Кстати, нет. Когда все началось в прошлом феврале, спрашивали, что я думаю. Не знала, что ответить. Что-то как-то ответила. Не было такого, что ты русская и мы не будем с тобой общаться. Были ребята из разных стран, не только из Италии, все нормально относились. Думаю, если бы они относились ко мне плохо, то не были бы на меня подписаны в соцсетях или не отвечали бы мне», — приводит слова Талалайкиной Sport24.

В декабре 2021 года спортсменка сменила спортивное гражданство на итальянское.

4 октября 2022 года стало известно, что Талалайкина вернулась из Италии в Россию.