Талалайкина рада вернуться в Россию: «Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии»

Российская фигуристка Мария Талалайкина после своего выступления на чемпионате Санкт-Петербурга отметила, что рада вернуться в Россию. В прошлом сезоне фигуристка уехала в Италию для того, чтобы выступать за эту страну. Но в сентябре 2022 года она вернулась в Россию, так как не смогла получить вид на жительство.

«Если честно, не особо сильно волновалась. Видимо, мало работала. Я буду работать больше. Возможно, сказался перерыв в четыре месяца, когда я дома сидела. Это все отговорки, просто это значит, что надо больше работать, и все. Выкладываюсь на тренировках, но надо делать это и на соревнованиях.

Несмотря на то, что я ужасно выступила, рада, что выступаю. И рада, что я вернулась домой, что так все получилось. Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно еще больше работать, чтобы его получить.

Буду выступать на всех возможных турнирах, вероятно, будут соревнования на призы федерации. Везде буду выступать. Надеюсь, что смогу чисто откатать свои программы и попасть в сборную Санкт-Петербурга. Сейчас я никто, звать меня никак», — сказала Талалайкина журналистам.