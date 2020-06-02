«Такой же режим изоляции, только со льдом». Морозов рассказал о тренировках в «Новогорске»
Фигурист Владимир Морозов в интервью «Известиям» рассказал, как с понедельника тренируется на базе в «Новогорске».
— На прошлой неделе Нина Мозер сказала, что вы проведете сбор на базе «Новогорск» под руководством двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Уже приступили к тренировкам?
— Сбор должен был начаться еще с прошлого понедельника. Но мы только в середине недели получили новые коньки с лезвиями, 1 июня заехали в «Новогорск». Теперь у нас полноценный график работы, который включает себя и ОФП, и занятия на льду.
Стоит пояснить, что «Новогорск» работает в закрытом режиме. Мы заехали на базу и постоянно будем здесь находиться, ночевать домой не поедем. Тут созданы комфортные стерильные условия. Такой же режим изоляции, только со льдом.
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https://iz.ru/1018306/timur-ganeev/ta-zhe-izoliatciia-tolko-so-ldom