Такой Загитову вы еще не видели. Детское фото олимпийской чемпионки
11:29
Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Stories своего Instagram новую фотографию. Фигуристка поделилась детским снимком.
Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» фигуристка объявила о приостановлении карьеры. Загитова на новогодних праздниках принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
По окончании 17-летняя Загитова приступила к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе.
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