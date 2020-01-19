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Такой Загитову вы еще не видели. Детское фото олимпийской чемпионки

11:29
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Stories своего Instagram новую фотографию. Фигуристка поделилась детским снимком.

Напомним, что в декабре прошлого года после финала «Гран-при» фигуристка объявила о приостановлении карьеры. Загитова на новогодних праздниках принимала участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

По окончании 17-летняя Загитова приступила к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе.

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