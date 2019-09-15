Олимпийский чемпион в одиночном катании Алексей Ягудин поздравил Ксению Столбову с возвращением. На контрольных прокатах сборной России в Москве фигуристка выступала в паре с новым партнером — Андреем Новоселовым.

— Ксения, c возравщением, — написал Ягудин в Instagram. — Такой талант не должен просто так пропадать. Терпения вам! Если все получится, то вы на 100 процентов будете украшением мирового парного катания. А Николаю Морозову — неиссякаемых сил и идей! Ты по-другому и не умеешь.

Пара тренируется под руководством Николая Морозова в Перми с лета прошлого года в Новогорске и США. В паре с Федором Климовым Столбова — олимпийская чемпионка в командном турнире и серебряный в личном турнире Сочи-2014.