«Такое впечатление, что мир влияет на наших милых и добрых». Тутберидзе рассказала о конфликтах с Липницкой, Медведевой и Косторной

Тренер Этери Тутберидзе высказалась по поводу ухода из ее группы Алены Косторной. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко. По словам Тутберидзе, у нее уже не первый конфликт с воспитанницами, причиной чему она видит внешние обстоятельства.

«Приходят к нам милые, добрые, с открытым взглядом, желающие добиться результатов, доказать себе и другим, — написала Тутберидзе в Instagram. — Проходит время, мы продуктивно работаем и добиваемся порой колоссальных результатов.

А дальше... такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых. Появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь).

Когда-то Юля выдвинула требование не выходить на один лед с Женей. Мы постарались удовлетворить все условия — не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной. И вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон грата. Вот на этом мы с ней и расстались...

Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет. Мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех кто с нами — есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям".

Говоря о Юле, Жене и Алине, Тутберидзе, очевидно, имеет в виду своих бывших подопечных — Юлию Липницкую, Евгению Медведеву и Алину Загитову.