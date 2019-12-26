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«Так короткую не катают». Тарасова — о прокате Самарина на чемпионате России

13:41
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и комментатор фигурного катания прокомментировала прокат короткой программы вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Фигурист остался без каскада, не сумев исполнить чисто ни одного прыжкового элемента.

— Тяжело говорить, так короткую не катают, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Это было на разминке, это было и сейчас. Нужно разобрать свои ошибки на подходе к прыжкам. Не может человек целый год вываливаться правым плечом.

Думаю, он был излишне сосредоточенным на разминке. Очень жаль, он так много тренируется. Может это лишнее. Он серьезный парень. Может из-за того, что сразу несколько мальчишек приехали выигрывать, но не нужно думать об этом. Следует сосредоточиться на музыке и элементах своей программы.

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