Тарасова считает, что Трусова соскучилась по соревнованиям

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возобновление профессиональной карьеры российской фигуристки Александры Трусовой.

«Саша старается восстановить свои прыжки и катание. Вчера я полтора часа была на льду, Трусова все это время работала. Какая у нее мотивация для возвращения? Это надо спрашивать у нее и Жени Плющенко. Если Трусова возвращается, то значит, что она скучает без соревнований. К чему приведет смена тренера? Будем смотреть, я не знаю», — цитирует Тарасову Metaratings.

20-летняя Трусова является обладателем серебряной олимпийской медали, бронзовым призером чемпионата мира, а также серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы.