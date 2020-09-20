Сызранцы под дождем дождались фигуристок «Хрустального» после выступлений. Видео

Сызранские дети встретили победительницу первого этапа Кубка России Анну Щербакову и Майю Хромых у выхода с арены, несмотря на проливной дождь. Тренер Сергей Дудаков, как и вчера, просил соблюдать социальную дистанцию, и Щербакова пробыла на улице недолго. Сделав совместную фотографию со всеми желающими, она убежала в машину, которая увезла ее от дворца и соседнего отеля, где проживала фигуристка.

Хромых оставалась с поклонниками подольше — она раздавала автографы и делала фотографии с каждым индивидуально.

Майя Хромых под дождём раздаёт автографы в Сызрани. pic.twitter.com/BlFc2Mm0yc — Lublineс93 (@Lublinec931) September 20, 2020

Щербакова выиграла первый этап Кубка России с результатом 246,40 балла. Вчера после выступления она устроила автограф-сессию прямо у бортика, но сегодня из-за проката Хромых прошла мимо фанатов, которые снова штурмовали лестницу, ведущую с трибун. (Дарья Исаева, Дмитрий Кузнецов)