«Сызрань круче Токио и Лас-Вегаса!» Самое смешное интервью дня на Кубке России

Российский фигурист Макар Игнатов после короткой программы на первом этапе Кубка России в Сызрани рассказал, что не помнит свой результат и как осматривал достопримечательности через Google. Игнатов получил 81,82 балла и идет вторым вслед за Артемом Ковалевым.

— Макар, наверное, вы не очень довольны — каскад сорван, аксель получился двойным. Но баллы высокие.

— Дело не в баллах, мне хотелось показать чистый прокат. А начал за здравие, закончил за упокой.

— Как у вас со здравие после тяжелого падения на прокатах неделю назад?

— Спасибо, все хорошо. На форму оно не повлияло.

— А помните, сколько у вас баллов?

— Не помню. А сколько?

— Почти 82.

— А, ладно. Я приду и посмотрю в распечатке.

— Вы прыгает редкий и сложный четверной риттбергер в начале, а ISU отменила повышение его стоимости. Не жаль из-за этого?

— Нет, я как раз это поддерживаю. Прыжки разные, у них должна быть разная стоимость. Мне вообще риттбергер легче прыгать, чем лутц, как показывает практика. На изучение риттбергера правила не повлияла, я давно его учил.

— Как Сызрань, интересный город?

— Не знаю. (смеется) Наверное, хороший. Посмотрел в Google-картах фотки Кремля, красиво. Думал пройтись, но как-то не сложилось пока. Постараюсь. Видел деревянные дома прикольные. Не могу сказать, что мне прямо весело на это смотреть, но это разнообразие. Резьба красивая.

— Не обидно, что в Петербурге нет этапа Кубка?

— Нет, так хоть поездить можно, круто.

— Что круче — ездить по «Гран-при», по Токио и Лас-Вегасу, или Сызрань?

— Конкретно в этих городах, кстати, не был. Да и вообще, Сызрань круче Токио и Лас-Вегаса. Это бесспорно! По России тоже прикольно покататься.

— Какая цель на завтра?

— Проснуться на тренировку. Потому что она рано, а сейчас уже поздно. В общем, цель поспать.

— Вы бы поддержали идею сохранения в календаре статусного Кубка России одновременно с этапами Гран-при?

— Так Кубок России и сейчас есть.

— А чтобы отбор на чемпионат России сохранился только через Кубок?

— А давайте нет? Я тогда никуда не успею поездить. (смеется) Лучше пусть так, как было до пандемии. (Дмитрий Кузнецов)