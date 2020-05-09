Сын Плющенко выучил стихотворение в честь Дня Победы

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, прочитал стихотворение ко Дню Победы «На фотографии в газете». Во время чтения мальчик держит в руках табличку с портретом своего прадеда Николая Сырова.

«С великим праздником! С праздником Победы! Саня выучил очень проникновенный стих! Наши дети должны знать про подвиг наших героев! Слава и вечная память!» — подписал видео Плющенко.