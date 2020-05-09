ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Сын Плющенко выучил стихотворение в честь Дня Победы

22:49
Александр Плющенко. Фото Instagram
Александр Плющенко. Фото Instagram
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Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, прочитал стихотворение ко Дню Победы «На фотографии в газете». Во время чтения мальчик держит в руках табличку с портретом своего прадеда Николая Сырова.

«С великим праздником! С праздником Победы! Саня выучил очень проникновенный стих! Наши дети должны знать про подвиг наших героев! Слава и вечная память!» — подписал видео Плющенко.

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